Французский багет хотят внести в список культурного наследия ЮНЕСКО
Французский багет вскоре может войти в список культурного наследия ЮНЕСКО. Пекари хотят сохранить традиционное искусство выпечки,..
Дата загрузки: 2021-02-19
Эти изделия выпекают из замороженного теста, которое привозят даже из-за рубежа. Настоящий французский багет отличается от такой выпечки.
[Микаэль Ределле, пекарь]:
«Мякиш кремового цвета, очень пористый и прямо светится изнутри. Через маску не чувствуется, но аромат превосходный. Корочка хрустящая. Мы постарались сделать отличный традиционный багет».
Рецепт выпечки очень простой. Нужны хорошая мука без добавок, дрожжи, вода, соль и немного мастерства.
Включение багета в список ЮНЕСКО для пекарей может стать поддержкой в условиях пандемии.
[Микаэль Ределле, пекарь]:
«Речь идёт не только об этом превосходном изделии, но и о 33 тысячах пекарей (по всей стране). Они просыпаются каждое утро для того, чтобы выпекать багеты. Думаю, признание очень важно – особенно после пережитого нами прошлого года. Мы много говорим о рестораторах, но пекари также сильно пострадали».
Заявку в ЮНЕСКО подала Конфедерация французских пекарей. Её президент обеспокоен тем, что традиционное ремесло может исчезнуть. За последние 70 лет во Франции закрылись 30 тысяч пекарен. То есть ежегодно разоряются более 400.
[Доминик Анрак, глава Конфедерации французских пекарей]:
«Кроме того, мы каждый день ходим за багетами. Это наша привычка, социальное явление во Франции. Первое поручение, которое мы даём ребёнку, – это купить багет в пекарне. Это уже часть нашей культуры. Мы обязаны защищать традиции и качественные продукты, чтобы наши дети и внуки тоже могли есть вкусные багеты».
Французские покупатели также поддерживают эту идею.
[жительница Парижа]:
«Мы едим багеты постоянно. Это гордость Франции и часть её культуры».
[житель Парижа]:
«Это типичная французская еда. Я и дня не могу прожить без багета. Будет здорово, если его признают культурным наследием».
В списке нематериального наследия ЮНЕСКО уже есть искусство выпечки неаполитанской пиццы, хорватских пряников, армянского лаваша и некоторых других мучных изделий.
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