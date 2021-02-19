Французский багет хотят внести в список культурного наследия ЮНЕСКО

Французский багет вскоре может войти в список культурного наследия ЮНЕСКО. Пекари хотят сохранить традиционное искусство выпечки, которое вытесняется в условиях глобализации. В супермаркетах полно багетов, но пекари называют их имитацией.

Эти изделия выпекают из замороженного теста, которое привозят даже из-за рубежа. Настоящий французский багет отличается от такой выпечки.

[Микаэль Ределле, пекарь]:

«Мякиш кремового цвета, очень пористый и прямо светится изнутри. Через маску не чувствуется, но аромат превосходный. Корочка хрустящая. Мы постарались сделать отличный традиционный багет».

Рецепт выпечки очень простой. Нужны хорошая мука без добавок, дрожжи, вода, соль и немного мастерства.

Включение багета в список ЮНЕСКО для пекарей может стать поддержкой в условиях пандемии.

[Микаэль Ределле, пекарь]:

«Речь идёт не только об этом превосходном изделии, но и о 33 тысячах пекарей (по всей стране). Они просыпаются каждое утро для того, чтобы выпекать багеты. Думаю, признание очень важно – особенно после пережитого нами прошлого года. Мы много говорим о рестораторах, но пекари также сильно пострадали».

Заявку в ЮНЕСКО подала Конфедерация французских пекарей. Её президент обеспокоен тем, что традиционное ремесло может исчезнуть. За последние 70 лет во Франции закрылись 30 тысяч пекарен. То есть ежегодно разоряются более 400.

[Доминик Анрак, глава Конфедерации французских пекарей]:

«Кроме того, мы каждый день ходим за багетами. Это наша привычка, социальное явление во Франции. Первое поручение, которое мы даём ребёнку, – это купить багет в пекарне. Это уже часть нашей культуры. Мы обязаны защищать традиции и качественные продукты, чтобы наши дети и внуки тоже могли есть вкусные багеты».

Французские покупатели также поддерживают эту идею.

[жительница Парижа]:

«Мы едим багеты постоянно. Это гордость Франции и часть её культуры». [житель Парижа]:

«Это типичная французская еда. Я и дня не могу прожить без багета. Будет здорово, если его признают культурным наследием».

В списке нематериального наследия ЮНЕСКО уже есть искусство выпечки неаполитанской пиццы, хорватских пряников, армянского лаваша и некоторых других мучных изделий.

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