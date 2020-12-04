Грибы и споры: необычная иллюминация в британском поместье Уэйкхерст

Праздничные световые инсталляции украсили старинное поместье Уэйкхерст в английском графстве Суссекс. В роскошных садах пристроились более тысячи фонарей. В этом году темой светового шоу стала природа, а точнее – грибы и споры этих организмов.

Для многих гостей предрождественская экскурсия по поместью уже стала традицией.

[гость поместья Уэйкхерст]:

«Мы приезжаем сюда каждый год с тех пор, как это начали делать. И нам очень нравится бывать здесь, для нас это как начало Рождества». [гостья поместья Уэйкхерст]:

«Мы приезжали в прошлом году, и этот год кажется по-настоящему выдающимся. Всё украшено даже лучше, чем раньше. Эти просторы уже как родные, нам с детьми нравится гулять среди этих фонарей. Просто волшебно».

Поместье Уэйкхерст появилось в конце XVI века, а его знаменитые сады разбили в начале прошлого столетия. По словам дизайнеров, праздничная иллюминация предназначена для того, чтобы дополнить красоту природного ландшафта.

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