Грибы и споры: необычная иллюминация в британском поместье Уэйкхерст
Праздничные световые инсталляции украсили старинное поместье Уэйкхерст в английском графстве Суссекс. В роскошных садах пристроились более..
Дата загрузки: 2020-12-04
Для многих гостей предрождественская экскурсия по поместью уже стала традицией.
[гость поместья Уэйкхерст]:
«Мы приезжаем сюда каждый год с тех пор, как это начали делать. И нам очень нравится бывать здесь, для нас это как начало Рождества».
[гостья поместья Уэйкхерст]:
«Мы приезжали в прошлом году, и этот год кажется по-настоящему выдающимся. Всё украшено даже лучше, чем раньше. Эти просторы уже как родные, нам с детьми нравится гулять среди этих фонарей. Просто волшебно».
Поместье Уэйкхерст появилось в конце XVI века, а его знаменитые сады разбили в начале прошлого столетия. По словам дизайнеров, праздничная иллюминация предназначена для того, чтобы дополнить красоту природного ландшафта.
Короткая ссылка на эту страницу: