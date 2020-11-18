Турция ужесточает карантинные меры

В Турции ужесточают карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. По данным на 17 ноября, выявили 3800..

В Турции ужесточают карантинные меры из-за роста заболеваемости коронавирусом. По данным на 17 ноября, выявили 3800 новых случаев COVID-19. Этот самый высокий показатель за последние полгода. При этом ранее министр здравоохранения Турции косвенно признал, что власти публикуют данные только о заражённых с симптомами коронавируса.

Президент Тайип Эрдоган объявил о введении частичной изоляции.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Режим изоляции будет действовать в нерабочее время с 10 до 20 часов в выходные дни, чтобы не нарушать привычный график производств».

При этом школьники продолжат онлайн-обучение как минимум до конца года. Закрываются кинотеатры, игровые и спортивные площадки.

[Тайип Эрдоган, президент Турции]:

«Рестораны и кафе будут работать только в режиме доставки. (Традиционные) кофейни на некоторое время прекратят обслуживать гостей. Все спортивные мероприятия будут проходить без зрителей».

Также расширяются ограничения по выходу на улицу. Теперь они распространяются не только на пожилых, но и на людей моложе 20 лет.

Ужесточить карантинные ограничения властям рекомендовал консультативный научный совет Турции.

В стране в целом зарегистрировано 420 тысяч случаев COVID-19, умерли более одиннадцати тысяч человек, выздоровели 360 тысяч.

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