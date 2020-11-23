Цирк за окном: как в Чехии обходят карантинные ограничения

Вот так проходит не совсем обычное цирковое выступление в Праге. Конферансье цирка приветствует всего двух зрителей,..

Вот так проходит не совсем обычное цирковое выступление в Праге. Конферансье цирка приветствует всего двух зрителей, и представление начинается.

Длится шоу пять минут. Такие выступления решили проводить за окном, чтобы соблюсти все карантинные ограничения.

Согласно распоряжениям правительства Чехии, в стране должны быть закрыты театры и рестораны. Еду можно продавать только навынос. Цирк решил применить такой же подход.

[Роста Новак, директор цирка]:

«Я говорю, что это выступления для людей, которые очень любят живые выступления. Они могут получить дозу живой культуры, а потом вернуться в свои города, свои квартиры и на свои рабочие места».

Уже подготовлено два пятиминутных шоу. В первые два дня их показали по 10 раз.

Выступления бесплатные. Однако места нужно предварительно бронировать онлайн. При этом на шоу может присутствовать только два зрителя из-за ограничений, наложенных на собрания людей в общественных местах.

Все билеты на ближайшие выступления уже забронированы.

[зрительница]:

«Очень интимная обстановка, как будто выступление создано специально для меня. Но мы хотели бы, чтобы театры вернулись к нормальной работе и давали выступления, которые были бы длиннее пяти минут».

Цирковая компания отмечает, что артисты отделены от зрителей ограждением, поэтому все нормы соблюдены. Она также надеется, что это будет не последний шанс для цирка поднять свой занавес.

Короткая ссылка на эту страницу: