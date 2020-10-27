Прерывание служб и разрисовывание стен храмов: как в Польше протестуют против запрета абортов

Польшу охватили ожесточённые протесты в связи с фактическим запретом абортов в стране. Протестующие перекрывают движение автомобилей..

Польшу охватили ожесточённые протесты в связи с фактическим запретом абортов в стране. Протестующие перекрывают движение автомобилей в Варшаве и других городах. Они также мешают проводить церковные службы и разрисовывают стены храмов.

В стране, где большинство населения – католики, такого рода протесты – большая редкость.

Аборты в Польше стали вне закона после того, как Конституционный суд признал не соответствующим основному закону положение, которое разрешало прерывать беременность в случае инвалидности плода.

К слову, 98% абортов в стране проводили в рамках этого пункта. По официальной статистике, это 1000 операций ежегодно. Однако, как считают группы по защите прав женщин, их реальное число намного больше и может достигать 120 тысяч.

[Пётр Вибански, протестующий]:

«Я буду здесь до конца. Мне всё равно, будет это продолжаться неделю, месяц, три месяца или три года. Я буду протестовать каждый день».

Теперь, согласно закону, аборт в Польше можно сделать лишь в случае изнасилования, инцеста или когда беременность угрожает жизни женщины.

Стоит отметить, что согласно опросу 2014 года, 65% поляков сказали, что выступают против легализации абортов.

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