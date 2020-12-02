В Румынии, как и в штате Юта, исчез загадочный металлический монумент
Загадочный металлический монумент, недавно обнаруженный в Румынии, таинственно исчез. Он появился на прошлой неделе рядом с..
Дата загрузки: 2020-12-02
При этом недавно металлический монолит случайно обнаружили и в пустыне американского штата Юта. Неизвестно, кто и когда его установил, но через несколько дней после обнаружения находка исчезла. Металлическое сооружение отличалось формой от конструкции, найденной в Румынии.
Её заснял на видео местный житель. На кадрах видно, что монумент сварен из нескольких металлических листов. Судя по звуку при ударах рукой, внутри пусто.
У некоторых загадочные монументы вызвали ассоциации с фантастическим фильмом Стэнли Кубрика «Космическая одиссея 2001 года». В нём фигурируют чёрные монолиты, посылающие сигналы.
Между тем полиция Пьятра-Нямца ведёт расследование, поскольку металлический монумент был незаконно установлен на территории охраняемого археологического объекта.
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