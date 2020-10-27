«Идёт война»: медики Алейска на Алтае борются со вспышкой «ковида»

Сибирский хирург Александр Берестенников днём руководит больницей в Алейске, а ночью здесь же лечит пациентов с..

[Александр Берестенников, главный врач]:

«Идёт война, и каждый день мы несём потери в виде заболевших медиков, в виде заболевших людей, обычного населения».

Сибирский хирург Александр Берестенников днём руководит больницей в Алейске, а ночью здесь же лечит пациентов с COVID-19. В городе с населением в 30 тысяч человек ежедневно регистрируют новые случаи коронавируса. Сейчас в больнице лежат более 100 человек, и примерно половине из них нужна искусственная вентиляция лёгких.

По словам главврача, «ковидом» заразилась треть всего медперсонала. В основном, болеют в лёгкой форме, и некоторые уже вернулись на работу. Но сотрудников всё равно катастрофически не хватает.

[Александр Берестенников, главный врач]:

«В районной газете было интервью моё, я дал свой сотовый телефон. И жители, если не могут вовремя получить помощь, они звонят на сотовый телефон. В день 200 звонков».

Коронавирусные пациенты начали поступать в больницу в мае, но случаи были единичными. В начале лета пролечили несколько десятков заражённых. Но теперь большая часть из 140 коек для больных «ковидом» занята.

[Александр Берестенников, главный врач]:

«Никогда в Алейске одновременно осенью, весной не было 112 пневмоний. И большинство этих пневмоний вирусные – «ковидные». Не знаю, почему. Коллеги, которые работают 30-40 лет, говорят, что не видели такого никогда».

По мнению врача, вспышку нельзя обосновать тем, что начался сезон гриппа и респираторных заболеваний. Он считает, что до Алейска только сейчас дошла первая волна эпидемии.

Алтайский край оказался в центре внимания на прошлой неделе, когда в соцсетях появился видеоролик, выложенный жителем Барнаула. Он снял тела умерших пациентов в чёрных мешках, сложенные в подвале областной больницы, где лечат больных коронавирусом.

Министерство здравоохранения Алтайского края подтвердило подлинность видеозаписи и сообщило, что патологоанатомы не успевают делать вскрытия, хотя работают сверхурочно. Так, заведующий патологоанатомическим отделением больницы № 11 в Барнауле заявил, что до эпидемии нужно было делать 80 вскрытий в месяц, теперь – 200.

В России 26 октября зарегистрировали более 17 тысяч новых случаев COVID-19, из них 210 – в Алтайском крае. В общей сложности в стране выявили более полутора миллионов случаев заражения.

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