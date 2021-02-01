В индийском Сринагаре впервые за 30 лет температура упала до минус 9
Жители индийского города Сринагар стараются одеться потеплее и даже закрывают лица шарфами. Здесь впервые за 30..
Дата загрузки: 2021-02-01
В начале января в Джамму и Кашмире начались снегопады, и вслед за ними пришли заморозки.
[житель Сринагара]:
«Это хорошо, но и тревога есть. Вода замёрзла, а по дорогам трудно ходить. Гипертоникам и людям с другими болезнями приходится ещё тяжелее».
Сринагар – летняя столица союзной территории Джамму и Кашмир. Город стоит на живописном озере Дал, которое местные жители называют «Сринагарским сокровищем». Достопримечательность ежегодно привлекает множество туристов.
Зимы в Джамму и Кашмире мягкие. Температура обычно не опускается ниже минус трёх градусов. Однако здесь регистрировали и минус 20.
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