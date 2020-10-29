Шоколатье из Бельгии признали лучшим в мире кондитером 2020 года

Бельгийского шоколатье Пьера Марколини признали лучшим в мире кондитером. Этот титул ему присудило жюри международного конкурса..

Бельгийского шоколатье Пьера Марколини признали лучшим в мире кондитером. Этот титул ему присудило жюри международного конкурса World Pastry Stars – 2020.

Марколини родом из бельгийского города Шарлеруа. Кондитер открыл первый магазин 25 лет назад в Брюсселе. Его изделия известны минималистическим стилем, благодаря которому выглядят по-настоящему роскошно. Сейчас их продают в 40 магазинах компании в разных странах мира.

[Пьер Марколини, победитель конкурса World Pastry Stars]:

«Я думаю, что титул чемпиона мира принадлежит всей компании, всем, кто следовал за мной в этом амбициозном проекте, который направлен на обновление, преобразование, изменение и модернизацию мира кондитерских изделий и мира шоколада».

Кондитер говорит, что секрет изысканности бельгийского шоколада в том, что очень мелко перемолоты какао-бобы. Это стали делать ещё на заре прошлого века, когда в Бельгии началась механизация производства.

В стране работает более 2000 шоколадных бутиков, а также есть музеи шоколада, в которых проводят экскурсии и семинары.

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