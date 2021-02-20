Австралийка за 10 лет вырастила более 200 осиротевших кенгурят и валлаби

Семимесячный восточный серый кенгуру по кличке Энди – один из подопечных австралийки Кристи Джаррет. Десять лет..

Семимесячный восточный серый кенгуру по кличке Энди – один из подопечных австралийки Кристи Джаррет. Десять лет назад она стала добровольной сиделкой и нянькой для осиротевших и раненых детёнышей сумчатых животных.

Женщина заботится о кенгуру, найденных в Новом Южном Уэльсе.

[Кристи Джаррет, волонтёр]:

«На него напала ворона. У детёныша был ободран нос, были раны на ноге и хвосте. Ему сделали небольшую операцию, и сейчас он чувствует себя прекрасно».

Детёныш останется под опекой, пока не будет готов к жизни в дикой природе. Помимо него Кристи заботится о Пиппе, Фрэнки и Рори.

[Кристи Джаррет, волонтёр]:

«Фрэнки осиротела из-за ДТП. Её нашли в сумке погибшей матери на западе Нового Южного Уэльса. Она весила всего 600 граммов, поэтому нуждалась в тепле, регулярном питании и большой поддержке».

Женщина работает администратором в одной из школ Батерста, а в свободное время выхаживает кенгурят. Часто их надо не только кормить, но и лечить.

[Кристи Джаррет, волонтёр]:

«Для меня стало открытием, когда я увидела, какие они добрые и эмоциональные. И они рады общению. Кенгуру не домашние, а дикие, но они очень удивительные. Забота о сохранении дикой природы даёт мне то, чего я больше нигде не получу».

Австралийке помогает заботиться о животных её муж. За десять лет они выходили и вырастили более 200 кенгуру и валлаби. При этом некоторые подопечные, которых выпустили в дикую природу, периодически наведываются в гости. Они перестают возвращаться только тогда, когда полностью привыкнут к самостоятельной жизни.

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