Хэллоуин в замке Генриха VIII: есть ли там призраки?

Эта роскошная резиденция ХVI века на окраине Лондона – дворец Хэмптон-Корт. Он считается одним из самых посещаемых мест в Великобритании. И не только благодаря своей богатой истории. Некоторые приезжают сюда в надежде встретить призраков.

Смотрительница замка Джо Купер проводит здесь специализированные экскурсии. Одна из остановок – вот этот зал, который называют Галереей с привидениями. Возможно, здесь до сих пор разгуливают души казнённых жен Генриха VIII, который когда-то здесь жил.

Во всяком случае, некоторые уверены, что слышали здесь стоны призрака пятой жены Генриха, Кэтрин Ховард, отчаянно умоляющей о пощаде. Король обвинил её в супружеской измене и приказал казнить. Привидение супруги видели несколько столетий назад.

[Джо Купер, смотрительница замка]:

«Некоторые, кто был посмелее, отваживались открыть дверь. Внутри они видели молодую девушку в белом платье. Она подходила к этой двери, а затем резко возвращалась, как будто стража волокла её обратно. В конце она в виде дымки проходила сквозь дверь. При этом она всё время кричала и рыдала, как будто её жизнь была в опасности».

Сверхъестественное происходит в замке и в наши дни.

[Джо Купер, смотрительница замка]:

«Несколько лет назад во время двух отдельных экскурсий при свете фонарей две женщины, войдя в галерею, упали в обморок на том месте, где мы стоим. Когда они пришли в себя, то рассказали, что в ту минуту, когда вошли, им стало холодно, как в морозильной камере. А потом они почувствовали, что их будто бы ударили кулаком. Затем всё почернело, и они упали на пол».

Говорят, что в этом замке встречали призрака ещё одной жены Генриха VIII – Джейн Сеймур. Образ белокурой женщины со свечой в руках являлся как раз на этой лестнице, которая вела в её комнату. Через 12 дней после рождения сына она умерла от родильной горячки. Говорят, дух женщины появлялся ежегодно в день рождения сына, короля Эдуарда VI. Кстати, единственного наследника Генриха.

Поговаривают, что в замке встречали и призраков мужчин, которые здесь работали и умерли в результате несчастного случая. После того как их скелеты обнаружили во внутреннем дворе и перезахоронили, они людей больше не беспокоили.

Джо Купер говорит, что и сама встречалась со сверхъестественным. Как-то раз она услышала странный стук в шкафу.

Правда это или вымысел, туристы спешат узнать сами. И, конечно, многие стремятся попасть в замок именно на Хэллоуин.

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