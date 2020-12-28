Евросоюзе началась вакцинация от COVID-19

101-летняя Гертруда Хазе стала первым человеком в Германии, которому сделали прививку от COVID-19. Женщина родилась в..

[Гертруда Хазе, 101-летняя жительница Берлина]:

«Иногда уколы чувствуются, но здесь никаких ощущений не было. Вирус очень опасный. Мы слышим и читаем, что много людей умирает дома. Это ужасно. Вот почему так замечательно получить вакцину».

101-летняя Гертруда Хазе стала первым человеком в Германии, которому сделали прививку от COVID-19. Женщина родилась в феврале 1919 года. В доме престарелых в Берлине проживает с 2011-го. Сначала она боялась делать укол. Однако в последний момент передумала. Вместе с ней вакцину получили и другие постояльцы.

В Евросоюзе в воскресенье началась массовая вакцинация от COVID-19. Первые в очереди – люди старше 70 лет, а также врачи.

В Италии, которая в начале пандемии была эпицентром вспышки на континенте, первой укол сделали медсестре Клаудии Аливернини. Ей ввели препарат компаний Pfizer/BioNTech.

Врачи в больнице Флоренции говорят, что сегодня противостоять коронавирусу невозможно только с помощью масок, антисептиков и социальной дистанции.

[Элена Берти, медсестра]:

«Очевидно, что эти меры нужно продолжать соблюдать, но только до тех пор, пока достаточное число людей не получит вакцину».

Это дом престарелых испанского автономного региона Каталония. Здесь прививки также в первую очередь делают пожилым.

А в Греции среди первых вакцинированных оказались государственные и религиозные деятели. В стране также используют вакцину Pfizer/BioNTech. Прививки уже сделали в том числе премьер-министру и президенту страны. Свою дозу получил и глава Генерального штаба армии.

[Константинос Флорос, глава Генерального штаба армии Греции]:

«Наука и учёные выполнили свой долг. Теперь мы должны выполнить свой. Именно это я и сделал несколько минут назад».

В Евросоюзе проживает около 450 миллионов человек. К концу года сюда планируют доставить приблизительно 12,5 миллионов доз вакцины. Этого должно хватить, чтобы сделать прививки более чем шести миллионам человек.

При этом компании пока с трудом справляются с международным спросом. Их цель – в следующем году произвести 1,3 миллиарда доз.

В ЕС заключили контракты на поставку сразу нескольких препаратов. Среди них – также вакцины от компаний Moderna и AstraZeneca.

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