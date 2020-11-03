Экологичный стартап предлагает добывать алмазы из воздуха
Что, если бы бриллианты падали прямо с неба? Зелёный технологичный стартап Sky Mining обещает именно это...
Дата загрузки: 2020-11-03
«Это идеальная промышленность XXI столетия. Она превращает то, чего у нас в излишке, а точнее – углерод, в нечто, что каждый хотел бы иметь, – бриллианты. И можно избежать загрязнения и не рыть шахты».
Компания планирует использовать энергию ветра и солнца, чтобы собирать дождевую воду, а из неё делать водород. Он необходим для создания метана.
Проще говоря, технология позволит извлекать из атмосферы CO2 и перерабатывать углерод в его составе в экологичные бриллианты.[Дейл Винс, автор идеи]:
«Мы не сможем очистить атмосферу в планетарном масштабе. Мы просто будем использовать аппараты для извлечения СО2 из атмосферы».
Индустрия добычи бриллиантов ощущает давление со стороны природоохранных групп, которые призывают её использовать более экологичные технологии.[Дейл Винс, автор идеи]:
«Объём углерода в камнях достаточно небольшой. Однако очень много CO2 выделяется во время добычи».
Синтетические алмазы выращивают в лабораториях. Пока они занимают лишь 2% рынка ювелирных алмазов. В то время как возраст камней, образованных в природных условиях, может достигать 2,5 миллиардов лет, в лаборатории вырастить камень можно за считанные дни.
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