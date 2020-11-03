Экологичный стартап предлагает добывать алмазы из воздуха

Что, если бы бриллианты падали прямо с неба? Зелёный технологичный стартап Sky Mining обещает именно это...

Что, если бы бриллианты падали прямо с неба? Зелёный технологичный стартап Sky Mining обещает именно это. Он планирует производить искусственные драгоценные камни в прямом смысле слова из воздуха. Для этого будет использовать возобновляемые источники энергии, чтобы извлекать из атмосферы CO2. [Дейл Винс, автор идеи]:«Это идеальная промышленность XXI столетия. Она превращает то, чего у нас в излишке, а точнее – углерод, в нечто, что каждый хотел бы иметь, – бриллианты. И можно избежать загрязнения и не рыть шахты».

Компания планирует использовать энергию ветра и солнца, чтобы собирать дождевую воду, а из неё делать водород. Он необходим для создания метана.

Проще говоря, технология позволит извлекать из атмосферы CO2 и перерабатывать углерод в его составе в экологичные бриллианты.

[Дейл Винс, автор идеи]:«Мы не сможем очистить атмосферу в планетарном масштабе. Мы просто будем использовать аппараты для извлечения СО2 из атмосферы».

Индустрия добычи бриллиантов ощущает давление со стороны природоохранных групп, которые призывают её использовать более экологичные технологии.

[Дейл Винс, автор идеи]:«Объём углерода в камнях достаточно небольшой. Однако очень много CO2 выделяется во время добычи».

Синтетические алмазы выращивают в лабораториях. Пока они занимают лишь 2% рынка ювелирных алмазов. В то время как возраст камней, образованных в природных условиях, может достигать 2,5 миллиардов лет, в лаборатории вырастить камень можно за считанные дни.

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