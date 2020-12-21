В Коста-Рике строят экологичный парусник для перевозки грузов
На тихоокеанском побережье Коста-Рики в посёлке Пунта-Моралес идёт строительство экологичного грузового парусника под названием «Сейба». Его..
Дата загрузки: 2020-12-22
Деревянный парусник 45-метровой длины строят из упавших деревьев, а также – из вновь выращенных на местах вырубки. Судно будет оборудовано двумя электродвигателями, работающими на энергии солнца и ветра. Электромоторы помогут маневрировать в портах. Судно сможет перевозить 350 тонн груза.
На строительство в Коста-Рику приехали 200 рабочих из 27 стран.
[строитель из США]:
«Хорошо быть частью такого масштабного проекта. Замечательно и само судно, и его воздействие на природу. Я очень надеюсь увидеть, как это повлияет на судоходство и на экспорт товаров из Коста-Рики. Я приехал сюда отчасти из-за этого, но мне также интересно строить такое огромное судно».
На реализацию проекта требуется четыре миллиона 200 тысяч долларов. Компания планирует окупить расходы за шесть лет. Парусник введут в эксплуатацию в 2022 году.
Авторы проекта хотят доказать, что даже в XXI веке можно перевозить грузы на судах, не загрязняя природу.
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