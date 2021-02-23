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Чем отплатила дочь отцу за его жертву через 21 год

Чем отплатила дочь отцу за его жертву через 21 год
Чем отплатила дочь отцу за его жертву через 21 год

Эта история началась в 1993 году. Рэнди Мартин из Далевиля, штат Вирджиния, хотел дать образование дочери, но у него не было денег. Для оплаты обучения он решил пожертвовать самым дорогим, что у него было.

Рэнди пришлось продать свой любимый автомобиль Ford Sedan 1936 года. Он приобрёл его в 16 лет. Сам восстановил авто, ещё и заработал призы на местных автомобильных выставках. Дочь Рэнди Стефани Хамрен говорит, что никогда не забудет лицо отца, когда тот принял решение продать машину ради неё.

Рэнди часто вспоминал свою машину в кругу семьи и мечтал её найти. Дочь решила разыскать машину и выкупить. В 2014 году её нашли в Новом Орлеане. Родственники выкупили машину и тайно от отца привезли в родной штат. Когда Рэнди увидел машину возле дома, у него выступили слёзы.

Дочь предала отцу ключи от машины. На брелке было написано: «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или зéмли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». (Матфея, 19, 29).

Теперь Рэнди и Стефани занимаются ремонтом машины. Стефани создала специальную страницу на платформе GoFundMe, и автолюбители уже перевели 3000 долларов на ремонт.

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