Чем отплатила дочь отцу за его жертву через 21 год

Эта история началась в 1993 году. Рэнди Мартин из Далевиля, штат Вирджиния, хотел дать образование дочери, но у него не было денег. Для оплаты обучения он решил пожертвовать самым дорогим, что у него было.

Рэнди пришлось продать свой любимый автомобиль Ford Sedan 1936 года. Он приобрёл его в 16 лет. Сам восстановил авто, ещё и заработал призы на местных автомобильных выставках. Дочь Рэнди Стефани Хамрен говорит, что никогда не забудет лицо отца, когда тот принял решение продать машину ради неё.

Рэнди часто вспоминал свою машину в кругу семьи и мечтал её найти. Дочь решила разыскать машину и выкупить. В 2014 году её нашли в Новом Орлеане. Родственники выкупили машину и тайно от отца привезли в родной штат. Когда Рэнди увидел машину возле дома, у него выступили слёзы.



Дочь предала отцу ключи от машины. На брелке было написано: «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или зéмли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». (Матфея, 19, 29).