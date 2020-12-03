Сирийка сама научилась делать шоколад и мечтает о мировом признании

Сирийка Нур Сунбол год назад бросила работу, чтобы стать шоколатье. На своей кухне она буквально творит..

Сирийка Нур Сунбол год назад бросила работу, чтобы стать шоколатье. На своей кухне она буквально творит чудеса, делая конфеты и шоколадные плитки. При этом сирийка соблюдает все правила этого кулинарного искусства.

[Нур Сунбол, шоколатье]:

«Сначала я попробовала и сразу потерпела неудачу, во второй раз тоже ничего не получилось. Шоколад был не очень хорошим. Есть общепринятые технологии, которые касаются температуры и других условий. Нельзя ничего менять».

Женщина всё делает вручную и готовит из высококачественных ингредиентов. Изделия продаёт через Интернет.

[Нур Сунбол, шоколатье]:

«Так можно охватить больше клиентов, чем открыв магазин. Например, есть группы в Facebook или Instagram. Также некоторые блогеры покупают мою продукцию и размещают её фотографии на своих страницах. Потом их подписчики связываются со мной».

Сирийка продаёт шоколад недёшево. Небольшая коробка конфет стоит примерно 13 долларов США. Большинству сирийцев это не по карману. При этом ингредиенты постоянно дорожают, но жертвовать качеством женщина не хочет.

[Нур Сунбол, шоколатье]:

«Я спросила своих подписчиков в Instagram и Facebook: повысить цены или же использовать сырье более низкого качества? Все отвечали, что лучше повысить цены и сохранить прежнее качество».

Сирийка-шоколатье мечтает о международном признании. У неё уже одиннадцать тысяч подписчиков на страничке в Facebook и 18 тысяч в Instagram.

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