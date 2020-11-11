Заброшенную деревню в Ивановской области оживляют стрит-артом

Деревня Рожство – не самая отдалённая в Ивановской области. Но здесь царят заброшенность и уныние. Жителей..

Деревня Рожство – не самая отдалённая в Ивановской области. Но здесь царят заброшенность и уныние. Жителей не осталось ещё лет десять назад.

По-своему вдохнуть жизнь в некогда цветущее село решил стрит-арт-художник из Москвы. У ветхих домов появились красочные обитатели. Их прототипы – реальные люди со старинных фотографий.

[Алексей Медной, художник]:

«Я вот прямо хотел, чтобы можно было идти по улице, по деревне – и все образы считывались, именно чтобы был такой контраст, что ты вроде видишь каких-то жителей, но деревня заброшенная. И какие-то, возможно, появлялись бы вопросы у зрителя, почему так происходит? Какие-то попытки разобраться в этом».

Рожство Алексей выбрал неслучайно. В этих местах прошло его детство. Помнит, как с отцом ходил в лес, собирал грибы и ягоды, пас коров и катался на тракторе. Он не был здесь 16 лет. Добираться пришлось на болотоходе.

[Алексей Медной, художник]:

«Когда я приехал, увидел эту разруху, у меня внутри всё засвербело. Язык высказывания у меня не словесный, а художественный. Мне захотелось на этот счёт высказаться, как-то оживить опять».

Проект Алексея называется «Уходящая жизнь». Рисовать на ветхих стенах очень сложно, а потому всё создано на фанере или ДСП. Каждому дому Алексей подбирал своих героев. Всего – 25 портретов. На них деревенские не сидят без дела. Кто – с топором, кто – с прялкой. Собирают урожай, пасут скотину.

[Алексей Медной, художник]:

«Жителей я по какой-то харизме выбирал. По художественному образу. Они все вымышленные. Хоть я их и брал с фотографий, всё равно переосмыслял. Какие-то по пять, по шесть раз перерисовывал. Хотелось какой-то живости».

Жители этого района вспоминают: раньше в Рожстве кипела жизнь. На закате советской эпохи начали строить бетонные дороги, но – только в крупные сёла. Маленькие стали труднодоступными. Работы также не стало. Люди начали массово уезжать в города и крупные посёлки.

[Владимир Макаров, житель соседней деревни]:

«Это сейчас осталось восемь всего домов, и все они нежилые – а раньше тут деревня была. Бабушка мне вот рассказывала, что тут было 500 домов. Ностальгия какая-то появляется по прошлой жизни. Фрагменты из прошлого на стенах видим. Очень интересная работа».

По данным переписи населения десятилетней давности, в Ивановской области обезлюдела каждая четвёртая деревня. А по всей России полностью опустели около 20 тысяч населённых пунктов и ещё около 30 тысяч были на грани исчезновения.

Вскоре в соцсетях появится документальный фильм об арт-проекте из Рожства. Так Алексей Медной надеется привлечь больше внимания к проблеме исчезающих деревень России.

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