Хохлома и вата: какие сувениры сделали к году Быка в Нижегородской области

В Нижегородской области к году Белого Металлического Быка подготовили сувениры на любой вкус. На фабрике «Хохломская..

В Нижегородской области к году Белого Металлического Быка подготовили сувениры на любой вкус. На фабрике «Хохломская роспись» в Семёнове делают деревянные и фарфоровые фигурки.

На изготовление одного сувенира уходит три дня. Изделие грунтуют, сушат, потом расписывают вручную и снова сушат.

[Татьяна Елистратенко, художница]:

«Чтобы расписать от начала до конца одну фигурку, примерно один рабочий день тратится на это. Но поскольку у нас краски масляные, они сохнут не сразу, и поэтому в работе сразу несколько фигур – до десятка мы берём, чтобы подсыхало».

Новый тренд года – ватные ёлочные игрушки. Традиция их изготовления появилась в России 100 лет назад, а потом её почти забыли.

[Инна Карт, производитель ватных игрушек]:

«Почему бычок? Потому что у нас с вами скоро закончится этот прекраснейший 2020 год, и 2021 год годом Белого Металлического Быка. И я надеюсь, что он принесёт нам чуть больше радостей, чем заканчивающийся год».

А некоторые к году Быка готовы уже давно, как, например, Николай Таланов – журналист из Нижнего Новгорода. Он много лет коллекционирует фигурки коров.

[Николай Таланов, журналист]:

«Я хочу показать вам эксклюзив. Корова с такой росписью в мире всего одна, и она у меня. Это расписывали профессиональные художницы хохломской росписи. И этого телёнка мне подарили друзья на юбилей».

В коллекции Николая – более 400 экспонатов. Что-то покупает сам, но в основном это подарки друзей. Журналист думает даже организовать выставку в столь символичный год.

[Николай Таланов, журналист]:

«Я услышал такую фразу: «Корова – это фабрика по производству молока». И когда я вдумался в это: действительно, корова ест траву, а на выходе даёт полезнейший для человека продукт – молоко. И я к корове стал относиться как-то по-другому, с большим уважением».

А в селе Румянцево есть живые символы нового года. На местной ферме держат 700 дойных коров. Три из них летом будут участвовать в конкурсе коровьей красоты.

[Валентина Турчина, сотрудница фермы]:

«Мы надеемся, что в наступающий год Бычка будет счастье нам и нашим коровкам, что мы надоим молока ещё больше, чего и всем желаем».

Считается, что бык олицетворяет трудолюбие, верность своей земле, семье и традициям.

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