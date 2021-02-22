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Колонии розовых фламинго привлекают любителей природы в Индии

Колонии розовых фламинго привлекают любителей природы в Индии

На водоёмах индийского города Нави-Мумбаи разыгрывается зрелищный спектакль, который ставит сама природа. Сюда прилетели колонии мигрирующих..

Дата загрузки: 2021-02-22

На водоёмах индийского города Нави-Мумбаи разыгрывается зрелищный спектакль, который ставит сама природа. Сюда прилетели колонии мигрирующих розовых фламинго. Местные жители торопятся полюбоваться редкими гостями.

[жительница города Нави-Мумбаи]:
«Не каждый день увидишь здесь фламинго. Поэтому, когда наступает миграционный период и собираются огромные стаи – это заметное событие. Я люблю животный мир, поэтому мне такие явления кажутся волшебно красивыми».

Фламинго живут большими колониями на берегах мелких водоёмов и лагун, где питаются небольшими ракообразными и водорослями. Зимой эти птицы прилетают в южные и западные прибрежные районы Индии.

Нави-Мумбаи стоит на берегу Аравийского моря. На территории города насчитывается 23 озера. Общая площадь водоёмов превышает 300 тысяч квадратных метров.
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