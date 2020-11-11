Остров Гран-Канария захлестнула волна нелегальных мигрантов

Волна африканских мигрантов захлестнула испанский остров Гран-Канария. Мест в официальных центрах больше не осталось. В результате..

Волна африканских мигрантов захлестнула испанский остров Гран-Канария. Мест в официальных центрах больше не осталось. В результате более 2000 человек разместили в палатках прямо на причале.

Всего за несколько дней на острова Канарского архипелага прибыло 73 лодки, на которых было более 2600 искателей убежища. При этом в один из дней был зарегистрирован новый суточный рекорд: прибывших насчитали более 1460.

Даже на причале места очень мало. Не все могут укрыться от солнца в палатках. Многие сооружают укрытия из пластиковых ограждений и одеял, выделенных Красным крестом.

Канарские острова находятся примерно в 100 километрах от западного побережья Марокко. И в этом году морская миграция сюда увеличилась в десять раз: на опасную переправу через Атлантический океан отважилось более 15 тысяч человек.

Предыдущий большой наплыв мигрантов наблюдался здесь в 2006 году. Тогда на Канарские острова прибыло более 30 тысяч человек. Однако после этого Испания усилила безопасность, и число искателей убежища сократилось до нескольких сотен в год.

Впрочем, из-за повышенных мер безопасности в Средиземном море и упадка экономик из-за пандемии всё больше мигрантов пытаются добраться до берегов ЕС через Атлантику.

Делают они это зачастую на простых деревянных рыбацких лодках, подвергая свою жизнь большой опасности. Так, в конце октября около 140 мигрантов погибли после того, как их лодка загорелась и перевернулась у берегов Сенегала.

И даже здесь, у причала одного из самых густонаселённых городов Гран-Канарии, можно увидеть несколько таких полузатонувших лодок. К счастью, люди с них смогли благополучно добраться до суши. При этом неизвестно, сколько таких путешествий заканчивается трагично.

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