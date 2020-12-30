Власти Бангладеш переселили 2000 беженцев-рохинджа на отдалённый остров

Власти Бангладеш переселили вторую группу беженцев-рохинджа на остров Бхасан Чар в Бенгальском заливе. В операции задействовали пять судов. На них перевезли почти 2000 рохинджа.

Правозащитные организации раскритиковали этот проект. Они говорят, что беженцев переселяют против их воли. Остров Бхасан Чар появился в море менее 20 лет назад, и на нём часто происходят наводнения. Однако власти Бангладеш утверждают, что поводов для беспокойства нет.

Они возвели заградительную стену длиной 12 километров, чтобы защитить остров от штормов. Кроме того, здесь построили жильё для 100 тысяч человек. Также есть полицейские участки, больницы и убежища, в которых можно укрыться от непогоды. Строительство длилось полтора года. В будущем на острове могут возвести ещё больше домов, и тогда здесь можно будет поселить 400 тысяч человек.

Рохинджа – это этническое меньшинство из Мьянмы, исповедующее мусульманство. Конфликт между ними и буддистами-мьянманцами длится уже десятки лет. Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными беженцами из Бангладеш и не дают им гражданство.

Конфликт обострился в 2016 году, когда боевики-рохинджа напали на полицейские блокпосты. После этого началась военная операция в штате Ракхайн, где в основном жили рохинджа. Более 600 тысяч мусульман бежали в Бангладеш.

С тех пор рохинджа живут во временных лагерях в очень плохих условиях. Переселение беженцев на остров прошло без участия ООН.

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