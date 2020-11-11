Шторм вызвал хаос на Крите

Сильный шторм обрушился на северную часть греческого острова Крит. Затоплены улицы, жилые дома, магазины и пляжи.

В домах уровень воды достигал одного метра.

[житель Крита]:

«За все годы, что здесь живу, никогда такого не видел. Мы сами не можем поверить своим глазам». [житель Крита]:

«Просто не верится. Это началось вчера около четырёх часов, и сегодня утром был просто хаос. Шторм усиливался каждые полчаса на протяжении 5-6 часов. Немыслимое бедствие».

На склонах холмов сошли оползни.

Местные пожарные получили более 300 вызовов от жителей. В основном, с просьбами помочь откачать воду из домов и магазинов. 18 людям потребовалась помощь спасателей, чтобы выбраться из машин и зданий.

[житель Крита]:

«Повреждения просто огромные. Мы позвонили пожарным, а они сказали: «Ждите своей очереди». Ждём, чтобы они приехали и помогли».

Сообщений о человеческих жертвах нет, о серьёзных увечьях – тоже.

Этот шторм стал вторым для Крита за последние три недели.

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