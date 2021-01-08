Героем этого видео стал трёхнедельный белый львёнок. Мать бросила детёныша. Теперь он осваивается в новой семье, в которой несколько собак.
Малыш ведёт себя как игривый котёнок. Видео поделились волонтёры из Южной Африки. Смотрите видео.
Мировые новости » Истории из жизни » Белый львёнок подружился с собаками
Героем этого видео стал трёхнедельный белый львёнок. Мать бросила детёныша. Теперь он осваивается в новой семье, в которой несколько собак.
Малыш ведёт себя как игривый котёнок. Видео поделились волонтёры из Южной Африки. Смотрите видео.
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