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Белый львёнок подружился с собаками

Белый львёнок подружился с собаками
Белый львёнок подружился с собаками

Героем этого видео стал трёхнедельный белый львёнок. Мать бросила детёныша. Теперь он осваивается в новой семье, в которой несколько собак.

Малыш ведёт себя как игривый котёнок. Видео поделились волонтёры из Южной Африки. Смотрите видео.

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