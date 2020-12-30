Сенат США не принял повышение выплат для американцев с 600 до 2000 долларов

Главный республиканец в Сенате США, лидер большинства Митч Макконнелл отклонил голосование по предложению президента увеличить денежную помощь американцам, пострадавшим от пандемии.

Единоразовые выплаты заложены в новом пакете помощи объёмом 900 миллиардов долларов. Трамп подписал его с условием, что Конгресс увеличит выплаты с 600 до 2000 долларов. Нижняя палата законодательного органа, где большинство у демократов, предложение о повышении приняла. Однако законопроект застрял в Сенате, где большинство у республиканцев.

Вместо этого Макконнелл представил свой законопроект, в котором объединил повышение выплат с двумя другими требованиями президента. Это отмена Раздела 230, который предоставляет защиту технологическим гигантам, а также расследование всех махинаций на выборах.

При этом Макконнелл призвал республиканцев последовать примеру нижней палаты и пересилить вето, которое Трамп наложил на оборонный бюджет 2021 года.

Президент заблокировал его на прошлой неделе частично потому, что в него по-прежнему был включён Раздел 230. Кроме того, по словам президента, в нём не было прописано критически важных мер в сфере национальной безопасности, и что это был подарок для Китая и России.

Ранее Дональд Трамп обрушился с критикой на республиканцев в Сенате, которые блокируют принятие его предложений. На своей странице в Twitter он написал:

«Республиканцам стоит задуматься о последнем желании, если они как можно скорее не утвердят выплаты в размере 2000 долларов. Шестисот долларов недостаточно. Также избавьтесь от Раздела 230, не позволяйте технологическим гигантам красть у нас страну, а также не позволяйте демократам красть президентские выборы. Станьте жёстче».

При этом многие американцы стали критиковать Макконнелла, обвиняя его в предательстве и в том, что он встал на противоположную от президента сторону.

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