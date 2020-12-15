14 декабря в ключевых штатах США проголосовало по два состава выборщиков

14 декабря в США отдали свои голоса коллегии выборщиков. Именно они определяют победителя в президентской гонке...

14 декабря в США отдали свои голоса коллегии выборщиков. Именно они определяют победителя в президентской гонке. Однако в этот раз не всё однозначно.

До выборов в каждом штате формируется две коллегии: от Республиканской и Демократической партий. Затем, в зависимости от того, какой кандидат наберёт больше голосов в штате, та коллегия и получит право голоса.

В этот раз в ключевых штатах голосовало сразу по две группы выборщиков. Это Пенсильвания, Джорджия, Невада и Аризона. Формально победу там одержал Джо Байден. Однако штаб Дональда Трампа выявил множество свидетельств махинаций. Идут судебные разбирательства.

Выборщики от республиканцев решили провести формальное голосование, чтобы, в случае, если результаты выборов в штатах будут изменены в пользу Трампа, были все законные основания признать его избранным президентом.

В то время как коллегии выборщиков подают голоса 14 декабря, подсчитывают и утверждают их 6 января во время заседания обеих палат Конгресса США. В тот день Сенат уже будет полностью укомплектован после выборов последних двух членов от штата Джорджия днём ранее. И эти выборы будут иметь ключевое значение.

Если два оставшихся места займут демократы, тогда большинство в Сенате окажется у Демократической партии. Если же хотя бы одно место отойдёт республиканцам, есть шанс, что они утвердят голоса от республиканских выборщиков.

Впрочем, все эксперты сходятся во мнении, что эти две даты – лишь формальность, и основным дедлайном в президентской гонке остаётся 20 января, когда официально должны объявить имя избранного президента.

Джо Байден после голосования выборщиков снова заявил о своей победе и отклонил обвинения в фальсификациях.

Тем временем, Дональд Трамп написал в своём Twitter, что увольняет генерального прокурора США Уильяма Барра. По его словам, он уйдёт с поста ещё до Рождества. Его место займёт его заместитель Джефф Роузен. Ранее президент неоднократно выражал сожаление в связи с тем, как Министерство юстиции расследует фальсификации на выборах. Барр говорил, что не нашёл никаких свидетельств махинаций.

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