В Японии медведи выходят к людям, их отгоняет «Монстр-волк»

То, что похоже на забытый атрибут Хэллоуина, на самом деле – защитник японского города Такикава от..

То, что похоже на забытый атрибут Хэллоуина, на самом деле – защитник японского города Такикава от диких медведей.

В последнее время косолапые периодически появлялись вблизи жилых районов. Отпугнуть хищников на Хоккайдо решили с помощью высоких технологий.

В глазах робота-волка – инфракрасные датчики, способные фиксировать приближение. Он может поворачивать голову и издавать 60 разных угрожающих звуков. В их числе – звериный вой, человеческий крик и выстрел из ружья.

Такие высокотехнологичные страшилища создаёт японская компания. За два года разработчики продали более 70 штук.

В Стране восходящего солнца обитает уссурийский бурый медведь – один из самых крупных подвидов семейства. Рост самцов достигает 170 сантиметров, вес – 500 килограммов.

Городские власти заявляют, что к концу осени медведи становятся особенно активными и опасными, пребывая в поисках еды перед зимней спячкой. Однако после установки «Волка-монстра» к жилым районам косолапые больше не подходят.

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