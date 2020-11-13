Как кошка спасла двух бельчат

Однажды кошка Мими принесла хозяйке Мэри бельчонка. Кот по кличке Бутс пытался отнять маленького грызуна, но Мими его защищала и не давала приблизиться. Вскоре Мими опять выскользнула за забор и принесла ещё одного бельчонка.
Кошка присматривала за своими приёмными детьми, пока Мэри не нашла центр по реабилитации диких животных. «Бельчат отдала реабилитатору. Когда они подросли, их выпустили в дикую природу», – рассказала Мэри.
Случай с Мими вдохновил Мэри на то, чтобы стать реабилитатором диких животных. Получив разрешение, Мэри стала заниматься спасением детёнышей белок и других диких зверей.