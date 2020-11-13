Телеканал NTD

Как кошка спасла двух бельчат

Как кошка спасла двух бельчат
Как кошка спасла двух бельчат

Однажды кошка Мими принесла хозяйке Мэри бельчонка. Кот по кличке Бутс пытался отнять маленького грызуна, но Мими его защищала и не давала приблизиться. Вскоре Мими опять выскользнула за забор и принесла ещё одного бельчонка.

 

Кошка присматривала за своими приёмными детьми, пока Мэри не нашла центр по реабилитации диких животных. «Бельчат отдала реабилитатору. Когда они подросли, их выпустили в дикую природу», – рассказала Мэри.
Случай с Мими вдохновил Мэри на то, чтобы стать реабилитатором диких животных. Получив разрешение, Мэри стала заниматься спасением детёнышей белок и других диких зверей.

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