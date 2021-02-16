В Индии спасли брошенного больного слонёнка

В индийском округе Маюрбхандж лесничие спасли больного слонёнка. Его обнаружили лежащим в одиночестве в лесной чаще...

[Прадип Кумар Сетхи, лесничий]:

«Я привёз слонёнка (в управление лесным хозяйством). Мы вызвали из Барипады спасателей и ветеринара. Лечение уже началось, и детёнышу вводят физиологический раствор. Также мы отправили своих сотрудников в город за антибиотиками».

В индийском округе Маюрбхандж лесничие спасли больного слонёнка. Его обнаружили лежащим в одиночестве в лесной чаще. Детёныш родился недавно. Из-за слабости, вызванной болезнью, он не мог ходить. Видимо, поэтому его мать была вынуждена уйти одна.

Слонёнок уже может с поддержкой вставать и самостоятельно делать несколько шагов. Лесничие надеются, что ветеринары поставят детёныша на ноги.

Индийцы относятся к слонам с глубоким почтением.

В стране проживает более 50 процентов всей популяции азиатских слонов.

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