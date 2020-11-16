Сотни тысяч сторонников Трампа прошли маршем по улицам Вашингтона

Вслед за маршами в разных штатах США в минувшие выходные сторонники Дональда Трампа провели масштабные мероприятия в столице, Вашингтоне.

Сотни тысяч человек прошли по улицам города, призывая к честным выборам и к расследованию всех обвинений в фальсификациях и махинациях до того, как будет объявлен победитель.

В то время как крупные американские СМИ уже встали на сторону Джо Байдена и назвали его избранным президентом США, участники марша говорят, что выборы ещё далеки от завершения.

[участница марша]:

«Мы приехали из Аризоны, мы были наблюдателями за выборами в округе Марикопа. И я видела, что показатели там менялись очень странным и загадочным образом. Это ещё не конец. Мы даже близко к нему не подошли. Те, кто говорит, что всё уже закончено, вам лгут. Окончательные результаты ещё не объявили, избранного президента ещё нет. Это всё ложь».

Избирательный штаб Дональда Трампа подал иски в ряде штатов, добиваясь того, чтобы не учитывали бюллетени, пришедшие позже положенного срока. Штаб также пытается скорректировать результаты, учитывая все свидетельства о недопуске наблюдателей от республиканцев к подсчёту и об использовании программных инструментов для махинаций с голосами.

[участник марша]:

«Мы больше не контролируем свою собственную судьбу. Байден и все крупные СМИ замешаны в масштабной коррупции. Когда я говорю все, то это буквально все… ABC, NBC, CBS – они все следуют одной линии. Если они не позволяют нам узнать правдивую информацию о том, за кого мы голосуем, то мы выступим против этого тотального подавления».

Между тем поступают сообщения о насилии, которое вспыхнуло после того, как на участников марша напали агрессивно настроенные молодые люди. Как предполагается, они являются членами организаций Антифа и Black Lives Matter. В связи со стычками десятки человек были арестованы.

Дональд Трамп в Twitter написал, что полиция прибыла на место слишком поздно и что мэр плохо выполняет свою работу по защите граждан.

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