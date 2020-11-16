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Колумбия тонет из-за природного феномена Ла-Нинья

Колумбия тонет из-за природного феномена Ла-Нинья

В Колумбии люди вынуждены спасаться на крышах домов. Реки выходят из берегов в результате сильных ливней...

Дата загрузки: 2020-11-16

В Колумбии люди вынуждены спасаться на крышах домов. Реки выходят из берегов в результате сильных ливней. Страдают департаменты Антьокия, Чоко, а также портовый город Картахена.

В Антьокии сошёл масштабный оползень. Есть погибшие.

[Джон Запата, житель Дабейбы]:
«У меня племянницу завалило оползнем. Она оказалась под слоем грязи с двумя маленькими детьми».

Оползень сошёл близ дороги, соединяющей города Дабейба и Урамита. Под завалами оказались жилые дома, автомобили и часть автотрассы.

[Анибал Гавирия, губернатор департамента Антьокия]:
«Пожарные, военные и полиция направлены в разные районы. Мы сконцентрированы на Дабейбе, потому что там самая сложная ситуация. Там уже трое погибших и 12 пропавших без вести».

Спасатели эвакуировали на вертолётах сотни людей.

Пострадавший район посетил президент страны Иван Дуке.

[Иван Дуке, президент Колумбии]:
«Сегодня мы слышали душераздирающие истории семей, которые под этим оползнем потеряли своих близких. Они также лишились среды для нормальной жизни, и мы здесь, чтобы им помочь».

По словам метеорологов, сильные дожди идут в Колумбии из-за природного феномена Ла-Нинья.

[Иван Дуке, президент Колумбии]:
«Метеорологи сказали нам, что нас ждёт не менее месяца сильных дождей. Поэтому семьям нужно отправиться во временные убежища и понимать, что их ждёт, если они останутся здесь. Мы тем временем продолжим предоставлять гуманитарную и другую помощь».

В горных регионах Колумбии оползни – не редкость. Особенно в сезон дождей. На склонах Анд вырубают леса, из-за чего почва становится подвижной. В районах, где узкие дорогие и процветает незаконная застройка без соблюдения норм безопасности, это часто приводит к бедствиям.
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