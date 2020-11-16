Голова-картофелина: во что превратилась скульптура пастушки в Испании после реставрации

Столетнее здание в центре испанского города Паленсия теперь украшает скульптура с карикатурной внешностью. Когда-то она изображала..

Столетнее здание в центре испанского города Паленсия теперь украшает скульптура с карикатурной внешностью. Когда-то она изображала пастушку, но после реставрации её голова стала похожа на картофелину.

Неприятную метаморфозу заметил местный художник. Он выложил в Facebook старую и новую фотографии скульптуры.

[житель Паленсии]:

«Это очень плохо. Скульптуру, которой было много лет, просто уничтожили. Не знаю, почему отреставрировали так плохо. Лучше вообще не трогать, чем делать как попало». [жительница Паленсии]:

«Это позор. Лицо пастушки было абсолютно другим. Я и то сделала бы лучше. Обычно мы проходим мимо, не глядя вверх, поэтому ничего не замечаем. Но теперь смотрим на это и вздыхаем с сожалением».

В 2017 году лицо скульптуры начало разрушаться. Это заметили местные жители и сообщили домовладельцу. Пока неизвестно, кто так неудачно отреставрировал каменную пастушку.

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