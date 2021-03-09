Колумбия спасает леса и планирует сократить вырубку на 30% к 2022 году

Колумбия намерена сократить вырубку лесов на 30% к 2022 году, когда завершится президентский срок Ивана Дуке...

[Карлос Эдуардо Корреа, министр окружающей среды Колумбии]:

«Мы прилагаем много усилий, чтобы достичь 50-процентного сокращения вырубки. Но официальная цель – это 30% к 2022 году».

Колумбия намерена сократить вырубку лесов на 30% к 2022 году, когда завершится президентский срок Ивана Дуке. Об этом сообщил министр окружающей среды Карлос Эдуардо Корреа.

В 2019 году Колумбия потеряла почти 1600 квадратных километров леса. Это на 19% меньше, чем в 2018 году.

[Карлос Эдуардо Корреа, министр окружающей среды Колумбии]:

«В июне у нас будут данные за 2020 год и первый квартал этого года. Мы ожидаем увидеть положительные результаты программы по сохранению лесов».

По словам министра, пандемия осложнила некоторые усилия по предотвращению вырубки лесов, но работа не прерывалась. В рамках проекта продолжают высаживать деревья по всей стране. При нынешней администрации в Колумбии в общей сложности должны высадить 180 миллионов саженцев. 50 миллионов уже посажены. В этом году планируют увеличить посадки ещё на 70 миллионов деревьев.

[Карлос Эдуардо Корреа, министр окружающей среды Колумбии]:

«Мы собрали большую группу участников, которые сосредоточатся на достижении этой цели. Мы взяли на себя обязательства по посадке деревьев, и это выполнимо».

Между тем, некоммерческая норвежская организация «Фонд защиты тропических лесов» обнародовала новые данные исследования. Экологи выяснили, что во всём мире уничтожено две трети первоначального покрова тропических лесов.

Лесозаготовки, а также вырубки и выжигание деревьев под сельскохозяйственные угодья уничтожили 34% тропических лесов. Ещё 30% леса пострадало, что сделало его более уязвимым для пожаров и ослабило жизнеспособность деревьев.

С 2002 по 2019 годы было уничтожено примерно 650 тысяч квадратных километров тропического леса. Это сопоставимо с территорией Франции. Более половины потерь приходится на джунгли Амазонии.

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