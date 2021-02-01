Колумбия: большинство погибших в результате крушения двух судов – дети

Не менее 12 человек погибли в Колумбии в результате крушения двух судов. Среди жертв – семеро..

Не менее 12 человек погибли в Колумбии в результате крушения двух судов. Среди жертв – семеро детей. Трагедия произошла в прибрежных водах недалеко от Тумако – второго по значимости колумбийского тихоокеанского порта.

В целом на двух затонувших лодках находилось около 50 человек. Большинство удалось спасти.

[Хосе Давид Эспитья, адмирал армии Колумбии]:

«Мы узнали, что потерпели крушение две лодки. Мы смогли спасти 35 человек, сейчас они в больнице».

По словам очевидцев, суда следовали из Тумако в Сан-Хосе-дель-Гуаябо. Нескольких пропавших без вести пассажиров продолжают искать. Задействованы самолёты и вертолёты ВВС.

[Хосе Давид Эспитья, адмирал армии Колумбии]:

«Мы соболезнуем родственникам погибших. Все службы в Тумако продолжат работу, пока не найдут пропавших без вести в море».

Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Ведётся следствие. По словам чиновников, ни на одном из погибших не было спасательного жилета.

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