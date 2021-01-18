Стресс, депрессия, выгорание: как пандемия сказалась на психическом состоянии медсестёр

Медсёстры из-за пандемии испытывают психологическую подавленность и стресс. И ситуация усугубилась во второй половине 2020 года...

Медсёстры из-за пандемии испытывают психологическую подавленность и стресс. И ситуация усугубилась во второй половине 2020 года. К такому выводу пришли в Международном совете медицинских сестёр, или МСМС. Глава совета Говард Каттон отмечает, что явление массовое.

[Говард Каттон, глава МСМС]:

«Люди говорят, что у них проявляются симптомы стресса и тревоги, депрессия, проблемы со сном. Также есть те, кто страдает от посттравматического стрессового расстройства, выгорания. И это не временно, им приходится оставлять профессию».

Каттон говорит, что в мире наблюдают чёткие признаки воздействия пандемии на психическое здоровье медсестёр.

[Говард Каттон, глава МСМС]:

«В США, например, согласно исследованию, 93% медсестёр сообщают о симптомах стресса. В Испании 80% медсестёр страдают от беспокойства и некоторых симптомов депрессии. В Японии за последние несколько месяцев прошлого года 15% медсестёр уволились из-за болезней и эмоционального выгорания».

С началом пандемии в мире наблюдалась нехватка в шесть миллионов медсестёр. Исследователи считают, что из-за коронавируса эта нехватка может достичь 13-14 миллионов. То есть это половина необходимого числа в 27-28 миллионов.

Каттон также отметил, что в мире из 90 миллионов заболевших COVID-19 около 10% – это медсёстры. То есть заразилось их примерно девять миллионов. Однако цифра варьируется от страны к стране. Так, известно, что в Иране коронавирусом заболело 40% медсестёр.

Исследование вели на основе данных, которые предоставили 40 национальных ассоциаций медсестёр из 40 стран.

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