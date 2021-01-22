Эксперты предупреждают о влиянии пандемии на психическое здоровье

Обычно оживлённый Лондон в эти дни буквально замер. В Великобритании продолжается третий «локдаун». Людям нельзя выходить..

Обычно оживлённый Лондон в эти дни буквально замер. В Великобритании продолжается третий «локдаун». Людям нельзя выходить из домов и квартир без крайней необходимости.

Как и жители других стран мира, британцы около года провели в условиях тех или иных ограничений. Теперь же эксперты говорят, что пандемия оказала разрушающий эффект не только за физическое, но и на психическое здоровье людей.

[Энди Белл, эксперт в области психического здоровья]:

«На этом этапе мы определённо видим, что каждый раз, когда волна вируса усиливается, когда вводят новые ограничения, потребности населения в психологической помощи увеличиваются».

При этом эксперты отмечают, что одни группы населения стоят перед большим риском психических проблем, чем другие.

[Энди Белл, эксперт в области психического здоровья]:

«Думаю, это люди с малым достатком, которые больше подвержены рискам в связи с пандемией. Мы также видим, что страдают африканцы, азиаты, которые чаще болеют этим вирусом. И из-за этого всего риски для психического здоровья также увеличиваются».

Кроме того, особое давление ощущают школьники, которые сейчас не могут посещать занятия, а также молодые люди и медики.

Больницы в Великобритании уже почти полностью заполнены, в частности палаты интенсивной терапии. Некоторые объявляют режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки ресурсов.

[Нил Гринберг, психиатр]:

«Среди персонала отделений интенсивной терапии в конце первой волны, то есть в июне и июле прошлого года, почти каждый второй сообщил о той или иной степени посттравматического стрессового расстройства, тяжелой депрессии, беспокойства или проблем с алкоголем».

Зато для тех, кто страдал от проблем с психическим здоровьем ещё до пандемии, есть хорошие новости. На них кризис почти не отразился. Кроме того, эксперты отмечают, что эпидемия заставила людей не впасть в панику, а начать поддерживать друг друга.

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