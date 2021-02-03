Уникальные картины из бумаги создаёт Латиф Казбеков
Петербургский художник, известный график, акварелист и иллюстратор Латиф Казбеков работает в особой технике. Его материал –..
Дата загрузки: 2021-02-03
«Я как-то дома сидел, увидел в вазе фрукты, гранаты, бананы, там всякое прочее. <…>И мне сначала пришла идея нарисовать акварелью или маслом написать, а потом я подумал, а что если его вылепить?!»
Заводскую бумагу художник не использует совсем. Её он создаёт сам из хлопка или льна. Размачивает их, добавляет крахмал и другие ингредиенты.[Латиф Казбеков, художник]:
«Я придумал лить трёхслойную бумагу по принципу дамасской стали: мягкий слой, твёрдый слой, мягкий слой и – разной толщины, что позволяет мне писать акварелью не как акварелью, то есть добиться прозрачности и в то же время глубины цвета, как на живописи».
В качестве красителей Латиф также использует естественные материалы.[Латиф Казбеков, художник]:
«Вот эта работа, например, называется «Крик». Это всё природные цвета, здесь разные сорта бумаг. Ну, вот это хлопок, вот это лён с водорослями смешан и немножко хлопка добавлено».
Плоские участки художник заливает жидкой массой, рельефы – более концентрированной. При высыхании бумага уменьшается в объёме, поэтому он выкладывает её слоями.[Латиф Казбеков, художник]:
«При этом каждый слой должен высохнуть сначала, чтоб на него нанести следующий слой, если сделать сразу, она вся потрескается».
Такая работа требует огромного терпения и трудолюбия.[Латиф Казбеков, художник]:
«Вот это хлопковая масса, она цвет другой имеет, вот берёшь ложечку, ножичек такой и потихонечку, выкладываешь».
На создание авторской бумаги и возрождение древних рецептов Латифа Казбекова вдохновила идея необходимости сберечь живой мир от саморазрушения.
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