Уникальные картины из бумаги создаёт Латиф Казбеков

Петербургский художник, известный график, акварелист и иллюстратор Латиф Казбеков работает в особой технике. Его материал – бумага, но с ней он обращается как с пластичной массой для скульптуры. В его сюжетах – звери из степей родного Казахстана, а также городские персонажи, натюрморты. [Латиф Казбеков, художник]:«Я как-то дома сидел, увидел в вазе фрукты, гранаты, бананы, там всякое прочее. <…>И мне сначала пришла идея нарисовать акварелью или маслом написать, а потом я подумал, а что если его вылепить?!»

Заводскую бумагу художник не использует совсем. Её он создаёт сам из хлопка или льна. Размачивает их, добавляет крахмал и другие ингредиенты.

[Латиф Казбеков, художник]:«Я придумал лить трёхслойную бумагу по принципу дамасской стали: мягкий слой, твёрдый слой, мягкий слой и – разной толщины, что позволяет мне писать акварелью не как акварелью, то есть добиться прозрачности и в то же время глубины цвета, как на живописи».

В качестве красителей Латиф также использует естественные материалы.

[Латиф Казбеков, художник]:«Вот эта работа, например, называется «Крик». Это всё природные цвета, здесь разные сорта бумаг. Ну, вот это хлопок, вот это лён с водорослями смешан и немножко хлопка добавлено».

Плоские участки художник заливает жидкой массой, рельефы – более концентрированной. При высыхании бумага уменьшается в объёме, поэтому он выкладывает её слоями.

[Латиф Казбеков, художник]:«При этом каждый слой должен высохнуть сначала, чтоб на него нанести следующий слой, если сделать сразу, она вся потрескается».

Такая работа требует огромного терпения и трудолюбия.

[Латиф Казбеков, художник]:«Вот это хлопковая масса, она цвет другой имеет, вот берёшь ложечку, ножичек такой и потихонечку, выкладываешь».

На создание авторской бумаги и возрождение древних рецептов Латифа Казбекова вдохновила идея необходимости сберечь живой мир от саморазрушения.

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