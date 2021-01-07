Стрельба в Конгрессе и протесты: в США определяют выборщиков от штатов

Конгресс США завершил ключевую сессию. На ней объявляли группы выборщиков от штатов и официально подсчитывали голоса..

Конгресс США завершил ключевую сессию. На ней объявляли группы выборщиков от штатов и официально подсчитывали голоса за Дональда Трампа и Джо Байдена. Ни одно из возражений республиканских законодателей не приняли, поэтому формально Байден получил больше голосов.

Ранее заседание пришлось прервать из-за насилия.

В то время законодатели разошлись по двум палатам и обсуждали возражение по поводу 11 голосов выборщиков из Аризоны, отданных за Джо Байдена. В Капитолий ворвалась группа неизвестных людей под видом сторонников Трампа. На них были кепки MAGA, и они распыляли огнетушители.

В ходе инцидента полиция выстрелила в женщину, которая пыталась проникнуть в офис спикера. Позже подтвердили, что она скончалась. Её уже идентифицировали: это была ветеран ВВС Эшли Баббит из Калифорнии, сторонница Трампа. Также сообщалось о том, что несколько протестующих и полицейских получили ранения.

Когда Конгресс собрался снова, глава Сената Майк Пенс осудил насилие. После этого обе палаты преобладающим большинством голосов отклонили возражения по Аризоне. Тем самым они выразили несогласие с насилием.

Вслед за этим ряд сенаторов-республиканцев также объявили, что отказываются от своих планов оспорить результаты голосования в ключевых штатах.

При этом член палаты представителей от Республиканской партии Мэтт Гаец сказал, что у него есть доказательства того, что некоторые ворвавшиеся в Капитолий протестующие на самом деле были не сторонники Трампа, а переодетые в них члены марксистской организации.

[Мэтт Гаец, член палаты представителей]:

«Washington Times только что представила довольно убедительные доказательства от компании по распознаванию лиц. Они показывают, что некоторые из тех, кто сегодня ворвался в Капитолий, не были сторонниками Трампа. Они маскировались под сторонников Трампа и фактически были членами террористической группировки «Антифа»».

В день заседания Конгресса в Вашингтон прибыли сотни тысяч сторонников президента Трампа, которые недовольны многочисленными свидетельствами махинаций на выборах. Они требуют не засчитывать голоса выборщиков за Байдена в ключевых штатах и провести тщательные проверки бюллетеней.

Подобные марши прошли возле зданий конгрессов и в других штатах страны.

На фоне насилия в Конгрессе Дональд Трамп призвал своих сторонников расходиться по домам, а власти Вашингтона ввели с 18:00 комендантский час.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Теперь пора идти домой. Нам нужен мир. Нам нужны закон и порядок, нужно уважать наших прекрасных правоохранителей. <…> Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир».

Примечательно, что Twitter, Facebook и Instagram удалили видео с призывом Трампа к протестующим, а также несколько его других постов. Несмотря на то, что президент просил людей соблюдать закон и порядок, соцсети объяснили свои действия тем, что не допускают сообщения, которые провоцируют насилие.

Стоит отметить, что до заседания Трамп призывал вице-президента Майка Пенса не принимать голоса выборщиков от спорных штатов и расследовать все махинации. Однако Пенс ответил, что Конституция не позволяет ему этого сделать. Позже Трамп сказал, что у вице-президента не хватило мужества поступить правильно.

Напомним, за день до заседания Конгресса в штате Джорджия выбирали последних двух членов Сената. Судя по результатам, побеждают демократы. Однако сторонники Трампа и сам президент говорят, что эти выборы также были сфальсифицированы.

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