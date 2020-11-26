Как работает вакцина AstraZeneca и какие надежды на неё возлагает Африка
Новости о последнем прорыве в разработке британской вакцины от COVID-19 под названием AstraZeneca в Африке встретили..
Дата загрузки: 2020-11-27
Как заявили исследователи, препарат показывает эффективность на уровне 90%. При этом он будет дешевле вакцин от Pfizer и Moderna и может храниться в обычных холодильниках.
Кения – одна из двух африканских стран, принявших участие в испытании препарата. Его разработали транснациональная фармацевтическая корпорация и Оксфордский университет.
[Самуэль Оума, бизнесмен]:
«Я просто призываю наших лидеров связаться с разработчиками вакцины и узнать, есть ли возможность распространить её среди африканцев».
Но иммунизация беднейшего континента мира остается проблемой. Главная трудность – заполучить препарат.
[Об Сиссай, эксперт по инфекционным заболеваниям]:
«Сейчас нужно обеспечить распространение вакцины в наших странах, наладить логистические и распределительные каналы, обеспечить хранилища и решить другие вопросы».
COVAX – программа, возглавляемая Всемирной организацией здравоохранения, а также Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации подписали предварительное соглашение о закупке вакцины AstraZeneca.
Инициатива направлена на объединение средств, выделенных более богатыми странами и некоммерческими организациями, для покупки и распространения вакцин в бедных государствах.
Как же работает британская вакцина? Она действует по типу троянского коня.
В препарате находится ослабленный вирус простуды, которым обычно заражаются шимпанзе. Вместе с ним в тело человека попадает генетический материал с белкового шипа SARS-CoV-2. В итоге, если в тело попадает реальный вирус, организм начинает вырабатывать антитела, которые его блокируют.
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