Как работает вакцина AstraZeneca и какие надежды на неё возлагает Африка

Новости о последнем прорыве в разработке британской вакцины от COVID-19 под названием AstraZeneca в Африке встретили..

Новости о последнем прорыве в разработке британской вакцины от COVID-19 под названием AstraZeneca в Африке встретили с оптимизмом.

Как заявили исследователи, препарат показывает эффективность на уровне 90%. При этом он будет дешевле вакцин от Pfizer и Moderna и может храниться в обычных холодильниках.

Кения – одна из двух африканских стран, принявших участие в испытании препарата. Его разработали транснациональная фармацевтическая корпорация и Оксфордский университет.

[Самуэль Оума, бизнесмен]:

«Я просто призываю наших лидеров связаться с разработчиками вакцины и узнать, есть ли возможность распространить её среди африканцев».

Но иммунизация беднейшего континента мира остается проблемой. Главная трудность – заполучить препарат.

[Об Сиссай, эксперт по инфекционным заболеваниям]:

«Сейчас нужно обеспечить распространение вакцины в наших странах, наладить логистические и распределительные каналы, обеспечить хранилища и решить другие вопросы».

COVAX – программа, возглавляемая Всемирной организацией здравоохранения, а также Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации подписали предварительное соглашение о закупке вакцины AstraZeneca.

Инициатива направлена ​​на объединение средств, выделенных более богатыми странами и некоммерческими организациями, для покупки и распространения вакцин в бедных государствах.

Как же работает британская вакцина? Она действует по типу троянского коня.

В препарате находится ослабленный вирус простуды, которым обычно заражаются шимпанзе. Вместе с ним в тело человека попадает генетический материал с белкового шипа SARS-CoV-2. В итоге, если в тело попадает реальный вирус, организм начинает вырабатывать антитела, которые его блокируют.

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