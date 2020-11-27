В Москве продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничительных мер в столице. Срок их действия завершался 29 ноября. Теперь же его продлили до 15 января.

Людям старше 65 лет, а также лицам, страдающим хроническими заболеваниями, предписана обязательная самоизоляция.

Кроме того, до 15 января сохраняется требование удалённой работы для трети сотрудников предприятий. В городе также будут закрыты развлекательные центры для детей.

Москва с её населением более чем в 12,5 миллионов человек по-прежнему лидирует в стране по числу заражённых. С начала эпидемии в столице выявили более полумиллиона инфицированных. При этом в последние дни ежедневно регистрируют по несколько тысяч заболевших.

Ранее мэр столицы отметил, что в этом году в городе не будут проводить новогодних гуляний. При этом, согласно новым правилам, до 15 января все развлекательные заведения будут закрыты с 23 вечера до 6 утра. Кафе и барам рекомендовано использовать систему QR-кодов, чтобы оповещать клиентов в случае заражения кого-то из них. Также студенты переводятся на дистанционное обучение, а их транспортные карты будут заблокированы.

Кроме того, сохраняются ограничения по заполняемости театров и кинотеатров. В залах могут быть заняты не более четверти мест.

Заболеваемость COVID-19 в стране снова начала увеличиваться в сентябре. Однако власти пока не хотят вводить общенациональные меры и отмечают, что направленных ограничений будет достаточно и это сократит ущерб для экономики.

В целом в России выявлено более двух миллионов 100 тысяч заражённых коронавирусом. Страну по этому показателю опережают лишь Бразилия, Индия и США. Умерших уже более 38 тысяч.

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