Инженер ВВС США построил навигационный спутник из кубиков Lego Инженер-разработчик систем в военно-воздушных силах США построил детальную модель навигационного спутника NTS-3 с помощью кубиков Lego... Дата загрузки: 2020-12-02

Инженер-разработчик систем в военно-воздушных силах США построил детальную модель навигационного спутника NTS-3 с помощью кубиков Lego. Он говорит, что хотел показать подобные аппараты большему числу людей. А помогла ему в этом жена.

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