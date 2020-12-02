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Инженер ВВС США построил навигационный спутник из кубиков Lego

Инженер ВВС США построил навигационный спутник из кубиков Lego

Инженер-разработчик систем в военно-воздушных силах США построил детальную модель навигационного спутника NTS-3 с помощью кубиков Lego...

Дата загрузки: 2020-12-02

Инженер-разработчик систем в военно-воздушных силах США построил детальную модель навигационного спутника NTS-3 с помощью кубиков Lego. Он говорит, что хотел показать подобные аппараты большему числу людей. А помогла ему в этом жена.
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