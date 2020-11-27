ВОЗ рекомендует увеличить физическую активность на карантине

Взрослым необходимо выделять как минимум по 150 минут в неделю на интенсивную физическую активность. Это позитивно..

[Рюдигер Крех, представитель ВОЗ]:

«Занимаясь любыми физическими упражнениями можно сократить ущерб от продолжительного сидения. ВОЗ призывает всех сохранять активность во время пандемии COVID-19. Если мы не будем оставаться активными, мы рискуем создать ещё одну пандемию, вызванную малоподвижным образом жизни».

Взрослым необходимо выделять как минимум по 150 минут в неделю на интенсивную физическую активность. Это позитивно отразится не только на физическом здоровье, но и на психологическом состоянии. Об этом недавно заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения.

В целом Всемирная организация здравоохранения обновила сразу несколько рекомендаций в сфере физического здоровья.

Взрослым старше 65 лет рекомендуется укреплять мышцы и делать упражнения, направленные на равновесие и координацию, чтобы предотвратить падения в будущем.

Беременным женщинам и недавно родившим рекомендуется заниматься аэробикой от 150 до 300 минут в неделю.

[Фиона Булл, представитель ВОЗ]:

«Ежедневная активность полезна не только для нашего тела, но и для психического здоровья. Она может омолаживать, уменьшать стресс и беспокойство».

Специалисты рекомендуют делать упражнения, используя подручные средства, мебель или лестницы. Кроме этого, пригодятся трекеры физической активности.

[Рюдигер Крех, представитель ВОЗ]:

«Это не только поможет предотвратить и контролировать сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет второго типа и рак, но также уменьшит симптомы депрессии и беспокойства, сократит риск когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера, и улучшит память».

По данным ВОЗ, каждый четвёртый взрослый и четыре из пяти подростков недостаточно двигаются. Медики рекомендуют людям всех возрастов ограничивать время, проводимое перед экранами гаджетов.

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