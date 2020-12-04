На виртуальном заседании Генеральной Ассамблеи ООН снова обсудили COVID

Специальное заседание Генеральной Ассамблеи ООН снова состоялось с соблюдением карантинных мер. Лидеры стран отправили свои заранее записанные обращения.

Темой заседания снова стала пандемия коронавируса. Участники отметили важность Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19, которую называют ACT-Accelerator, а также призвали страны-члены выделить деньги на эту программу.

[Ангела Меркель, канцлер Германии]:

«Несмотря на сложности, с которыми мы столкнулись из-за пандемии, мы видим свет в конце тоннеля. И по большей части благодаря ACT-Accelerator – глобальной платформе по разработке и распределению тестов, лечения и вакцин. Однако этой платформе необходимо финансирование, чтобы она имела ещё больше эффекта. И инвестиции окупаются». [Эмманюэль Макрон, президент Франции]:

«Франция предлагает механизм материальной помощи, чтобы первые дозы вакцин были доступны и использовались для приоритетных групп в развивающихся странах. Неважно, откуда будут эти дозы: из Европы, Китая, России или США, и неважно, кто их пожертвует – страны или фармацевтические компании, – их распределят эффективно и честно». [Джузеппе Конти, премьер-министр Италии]:

«Мы продвигали ACT-Accelerator – самую важную международную платформу, чтобы обеспечить всеобщий и равный доступ к тестам, терапии и вакцинам. Это товары общественного значения, и они должны быть доступны для всех. Мы должны продолжать поддерживать эту инициативу, а также восполнить нехватку средств».

Виртуальное заседание прошло на фоне второй волны пандемии. Так, в Германии на этой неделе зарегистрировали самый высокий суточный уровень смертности с начала коронавирусного кризиса. В стране до 10 января продлили карантинные меры. Рестораны и отели закрыты, а частные собрания ограничены пятью людьми максимум из двух домохозяйств.

В Италии число новых инфицирований и госпитализаций сокращается. Однако в стране каждый день регистрируют больше всего жертв COVID по сравнению с другими странами Европы.

Вторая волна наблюдается и в Канаде, где каждый день устанавливают новые рекорды по числу выявленных случаев.

В России суточный прирост заболевших также продолжает увеличиваться. 3 декабря был установлен новый антирекорд более чем в 28 тысяч человек. Смертей также всё больше. 2 декабря умерших было 589, 3 декабря – 554.

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