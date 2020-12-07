Как рождественская иллюминация дарит надежду жителям косовской деревни Одна из деревень в Косово уже полностью готова к рождественскому сезону. Жители украсили её гирляндами, сделали.. Дата загрузки: 2020-12-08

Одна из деревень в Косово уже полностью готова к рождественскому сезону. Жители украсили её гирляндами, сделали рождественский вертеп и установили светящегося оленя с санями. Праздничными огнями они хотят вселить в людей надежду на лучшие времена.

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