Роботы-коллеги обслуживают клиентов в центре госуслуг в Москве

Алекс и Даша работают в московском центре госуслуг. Выглядят они не совсем обычно, потому что –..

Алекс и Даша работают в московском центре госуслуг. Выглядят они не совсем обычно, потому что – гуманоиды. Сидят за одним столом и работают в паре. Это первые в России роботы-коллеги.

Даша объясняет посетителям, какие документы нужны для получения услуг. Алекс консультирует людей по здоровому образу жизни.

[Олег Шакин, глава центра госуслуг «Мои документы»]:

«Так как эти роботы единственные пока в центрах госуслуг, в нашем центре, и в других центрах их нет, роботы вызывают большой интерес как у взрослых, так и у детей. Роботы могут вести осмысленный диалог, отвечая на поставленные вопросы, и, естественно, это привлекает».

Гуманоидов создала российская компания Promobot. Роботы воспроизводят более 600 мимических движений. Покрыты специально разработанной искусственной кожей. Дроиды способны обучаться, использовать их можно в разных областях.

[Роман Комиссаров, сотрудник компании Promobot]:

«Они работают консультантами в аэропортах, многофункциональных центрах, это роботы-медрегистраторы, роботы-диагносты, роботы-гиды, роботы в туристических центрах, роботы, как лабораторные стенды в образовании. Спектр большой».

В июле этого года девушка-робот также поступила на работу в МФЦ Перми.

Короткая ссылка на эту страницу: