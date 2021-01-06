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Индианка помогла односельчанкам зарабатывать с помощью плетения из бамбука

Индианка помогла односельчанкам зарабатывать с помощью плетения из бамбука

Жительница индийского штата Джаркханд возродила в местном сельском сообществе мастерство плетения из бамбука. Джитан Деви сначала..

Дата загрузки: 2021-01-06

Жительница индийского штата Джаркханд возродила в местном сельском сообществе мастерство плетения из бамбука. Джитан Деви сначала сама обучилась этому ремеслу, а потом стала учить односельчанок.

[Джитан Деви, мастер по плетению из бамбука]:
«С тех пор как я начала эту деятельность, наша жизнь сильно изменилась. В нашей команде постоянно работают 20-30 женщин, в общей сложности этим занимаются почти 60 человек. Мы работаем в свободное время и тогда, когда нам удобно».

Женщины плетут корзины, коврики, вазы и другие изделия. Потом продают их оптом рыночным торговцам. После этого делят доходы.

[Манешвари Деви, мастер по плетению из бамбука]:
«Растить и обучать детей очень дорого. Мы сможем это сделать только в том случае, если получим какие-то навыки и станем финансово независимыми. Поэтому мы все вместе этим и занимаемся».

Бамбуковые изделия индийских мастериц пользуются спросом не только в сельской местности, но и в городе. Также их охотно покупают туристы.
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