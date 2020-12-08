Жители Москвы с опаской относятся к перспективе вакцинироваться «Спутником V»

Жители Москвы выражают опасения по поводу вакцинации новым российским препаратом от COVID-19 под названием «Спутник V». 4 декабря началось массовое применение вакцины среди населения. Первые дозы получили врачи, учителя и социальные работники.

Но кто-то не собирается прививаться и ждёт, когда прививки сделают руководители страны.

[Мурад Магомадов, житель Москвы]:

«После того как высшие руководители России вакцинируются, то я тоже планирую».

В понедельник в России выявили более 28 тысяч новых заболевших COVID-19, включая около 7200 в Москве. В целом число случаев в стране приближается к двум с половиной миллионам. Умерло более 43 500 человек.

Некоторые москвичи говорят, что не доверяют российской вакцине, либо вообще выступают против прививок. Другие отмечают, что уже переболели COVID и считают, что у них выработался иммунитет.

[Анна Камплиш и Алия Нигманова, жительницы Москвы]:

«Положительный результат если будет хотя бы процентов 30, то я бы сделала прививку. Но в принципе за эти полгода, я работаю в медицине, и я ещё ни разу не заболела. <> Не доверяю пока российской вакцине. Вообще в принципе я, наверное, против вакцин, потому что, если прививаться, если вдруг ты заболеешь, то заболевание протекает сложнее и тяжелее, чаще всего с осложнениями. Поэтому я как-то привыкла так. Я два раза переболела коронавирусом в принципе за этот год. Один раз в тяжёлой форме, другой – в лёгкой. Думаю, у меня иммунитет уже выработан». [Роман Никифоров, житель Москвы]:

«Доверяю, вакцинироваться не собираюсь, уже болел. Пока по крайней мере нет». [Нина Макарова, жительница Москвы]:

«Меня это не пугает, потому что я всю жизнь встречаю дома Новый год. Родственников у меня не так много, не перемещаюсь на новый год. Я думаю, что это не криминальная ситуация, наверное можно потерпеть. Если просят не перемещаться, значит надо слушаться».

На вопрос о том, хочет ли она вакцинироваться, эта жительница Москвы также ответила отрицательно.

[Нина Макарова, жительница Москвы]:

«Ну потому что у меня есть какие-то заболевания уже. И я бы хотела всё-таки их сохранить, чтобы у меня ухудшений не было. А вакцина – это значит, что человек переболевает, когда он вакцинируется. Значит неизвестно, как у меня отразится на моих заболеваниях. Поэтому я с опаской отношусь. А если кто здоров и молод, конечно, пусть прививается».

Правительство в понедельник объявило, что необходимости вводить ограничения на передвижение нет, и что текущих мер будет достаточно для сдерживания эпидемии.

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