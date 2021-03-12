Пекин ещё больше урезал влияние демократической оппозиции Гонконга

Некоторые жители Гонконга опасаются, что их автономный регион скоро ничем не будет отличаться от городов в..

[житель Гонконга]:

«Самым большим последствием новой меры станет то, что Гонконг потеряет свой статус международного центра. Гонконг станет обычным городом, таким же, как другие города материкового Китая. Он больше не будет особым местом с такими традициями, как свобода, права человека или отсутствие коррупции. Всего этого больше не будет». [житель Гонконга]:

«Принятие закона означает конец демократическому лагерю. Больше не будет дебатов по разным вопросам. Останется одна сторона».

Некоторые жители Гонконга опасаются, что их автономный регион скоро ничем не будет отличаться от городов в материковом Китае. 11 марта парламент КНР одобрил закон, который изменит состав законодательного совета Гонконга и избирательный процесс. В итоге демократическая оппозиция потеряет возможность влиять на принятие решений и вообще избираться в парламент.

Крис Паттен, последний британский губернатор Гонконга, назвал закон «крупнейшим на данный момент шагом к уничтожению свобод Гонконга и стремления к большей демократии в условиях верховенства закона».

Согласно закону, размер законодательного собрания увеличится, но не в пользу демократической оппозиции. В настоящее время половина совета, то есть 70 членов, избираются путём прямых выборов. Вторая половина – это профессионалы и представители промышленности и профсоюзов. Считается, что в их число включают лишь тех, кто проявляет лояльность к Пекину.

Компартия КНР добавит ещё 20 невыбираемых членов, значительно сократив пропорцию.

Комитет, который выбирает главу администрации, увеличится с 1200 до 1500 членов и получит новые полномочия.

Кроме того, будет создана специальная комиссия, которая будет проверять всех, кто прошёл в парламент, на предмет патриотичности и лояльности к китайской компартии.

Во время передачи Гонконга под управление КНР в конце прошлого столетия Пекин обещал, что постепенно в регионе будут введены всеобщие свободные выборы. Однако позже компартия отказалась предоставить городу больше демократии и ужесточила свою авторитарную хватку, введя в июне прошлого года закон о национальной безопасности.

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