НКО Венесуэлы жалуются на гонения со стороны властей Николаса Мадуро

Венесуэльские неправительственные организации протестуют против преследования со стороны властей президента Николаса Мадуро. Представители многих из них..

Венесуэльские неправительственные организации протестуют против преследования со стороны властей президента Николаса Мадуро. Представители многих из них говорят, что подверглись незаконным арестам за то, что участвовали в народных протестах или требовали предоставить людям базовые услуги, такие как электричество и вода.

Недавно опубликованный отчёт показал резкий рост числа нападений на венесуэльские НКО в 2020 году. Сюда включён арест пяти сотрудников организации, которая оказывает поддержку людям с ВИЧ.

[Лилиана Ортега, юрист]:

«Это худший момент для неправительственных организаций, для гуманитарных компаний и защитников прав человека. Об этом говорят факты, а также отчёты Управления верховного комиссара по правам человека, Организации американских государств и большинство международных отчётов».

Так, правозащитная организация «Центр защитников и справедливости» зарегистрировала около 100 инцидентов, в которых активисты подверглись опасности: от арестов до угроз и рейдов в офисах.

При этом волонтеры Convite – НКО, которая раздает медицинскую помощь пожилым людям в Каракасе – говорят, что будут продолжать свою деятельность.

[Хавьер Манрике, координатор проекта]:

«Convite не закроется, мы не прекратим делать то, что делаем. Мы знаем, что мы делаем хорошее дело, и мы применяем принципы, на которых строится любая гуманитарная поддержка». [Ямилет Асеведо, волонтёр]:

«Это очень важно, поскольку они помогают многим людям и делают это бескорыстно. Надеюсь, они смогут добраться до всех людей и продолжат свою работу, поскольку сегодня утром я видела много пожилых, которые уезжали на своих инвалидных колясках и уходили с палочками со счастьем на лицах».

Правительство Мадуро отрицает обвинения в нарушениях прав человека. Оно говорит, что это клеветническая кампания, организованная иностранными силами. При этом лидеры гражданского общества говорят, что Мадуро преследует НКО, чтобы укрепить свой политический контроль.

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