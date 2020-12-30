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Чего не любит самая маленькая девушка в мире

Чего не любит самая маленькая девушка в мире
Чего не любит самая маленькая девушка в мире

Джоти Амджи – родом из индийского города Нагпура. Её рост – 62, 8 см. как сообщается в Книге рекордов Гиннесса, она родилась с формой карликовости, которая называется ахондроплазией. Её признали самой маленькой женщиной в мире.

 

27-летняя девушка говорит, что люди её роста могут делать то же, что и остальные.

Она хочет, чтобы к ней относились нормально. «Некоторые люди относятся ко мне как к младенцу, и мне это не нравится», – говорит Джоти. «Меня раздражает и злит, когда без разрешения трогают мои волосы и одежду», – добавила девушка.

Она мечтала сниматься в кино. Её мечта сбылась: она снялась в документальном фильме Body Shock: Two Foot High Teen, участвовала в индийском реалити-шоу и в американском сериале.

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