Чего не любит самая маленькая девушка в мире

Джоти Амджи – родом из индийского города Нагпура. Её рост – 62, 8 см. как сообщается в Книге рекордов Гиннесса, она родилась с формой карликовости, которая называется ахондроплазией. Её признали самой маленькой женщиной в мире.

27-летняя девушка говорит, что люди её роста могут делать то же, что и остальные.

Она хочет, чтобы к ней относились нормально. «Некоторые люди относятся ко мне как к младенцу, и мне это не нравится», – говорит Джоти. «Меня раздражает и злит, когда без разрешения трогают мои волосы и одежду», – добавила девушка.