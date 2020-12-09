По городу на инвалидных велоколясках: необычные экскурсии в Колумбии В Колумбийском городе Медельин начали проводить необычные велотуры. Возможность осмотреть достопримечательности появилась у людей с ограниченными.. Дата загрузки: 2020-12-10

В Колумбийском городе Медельин начали проводить необычные велотуры. Возможность осмотреть достопримечательности появилась у людей с ограниченными возможностями, которые обычно передвигаются на инвалидных колясках. Впрочем, приглашают на экскурсии не только их.

Короткая ссылка на эту страницу: