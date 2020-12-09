По городу на инвалидных велоколясках: необычные экскурсии в Колумбии
В Колумбийском городе Медельин начали проводить необычные велотуры. Возможность осмотреть достопримечательности появилась у людей с ограниченными..
Дата загрузки: 2020-12-10
В Колумбийском городе Медельин начали проводить необычные велотуры. Возможность осмотреть достопримечательности появилась у людей с ограниченными возможностями, которые обычно передвигаются на инвалидных колясках. Впрочем, приглашают на экскурсии не только их.
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