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По городу на инвалидных велоколясках: необычные экскурсии в Колумбии

По городу на инвалидных велоколясках: необычные экскурсии в Колумбии

В Колумбийском городе Медельин начали проводить необычные велотуры. Возможность осмотреть достопримечательности появилась у людей с ограниченными..

Дата загрузки: 2020-12-10

В Колумбийском городе Медельин начали проводить необычные велотуры. Возможность осмотреть достопримечательности появилась у людей с ограниченными возможностями, которые обычно передвигаются на инвалидных колясках. Впрочем, приглашают на экскурсии не только их.
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